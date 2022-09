Un sucevean al carui document de identitate era expirat a incercat sa iasa ilegal din Romania, in speranța ca va ajunge in Belgia. Sambata, 17 septembrie a.c., in jurul orei 18.30, polițiștii de frontiera satmareni au observat o persoana care se deplasa pe jos, din Romania in Ungaria, ocolind cladirea SPF Petea, fara a se prezenta la controlul de frontiera. Persoana a fost oprita pe sensul de intrare in Romania și condusa in incinta PTF Petea pentru clarificarea situației. Din primele verificari s-a stabilit ca este vorba despre un cetațean roman in varsta de 21 de ani, din județul Suceava. Tanarul…