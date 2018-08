Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 14 ani care a furat o masina de la o ruda a fost prins de politisti, dupa ce a condus si a provocat un accident, joi, in localitatea damboviteana Tetcoiu, iar apoi a fugit de la locul faptei, informeaza Agerpres.ro. In masina erau patru baieti cu varste intre 10 si 15 ani, iar unul dintre…

- Accident grav, soldat cu cinci raniti, între care si doi copii, în aceasta dimineata, pe Drumul National (DN) 7, între Deva si Arad. Doua masini s-au izbit frontal, în urma unei depasiri neregulamentare.

- Patru persoane au fost ranite duminica dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 22, in judetul Constanta. La locul accidentului au ajuns trei ambulante si elicopterul SMURD, victimele fiind transportate la spital.

- Trei fetițe, ranite, au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Constanța dupa ce mașina in care se aflau, condusa de o femeie de 44 de ani, s-a rasturnat pe DN22 in apropierea localitații Mihai Viteazu. Victimele au fost scoase din mașina de catre ceilalți participanți la trafic.

- Cadre medicale, pompieri, polițiști intervin, la Constanța, pentru salvarea a cinci persoane ranite, trei fiind copii, intr-un accident rutier care a avut loc in zona industriala a orașului. In accident au fost implicate doua autoturisme.

- Doi copii de 5 si 9 ani au fost raniti in urma unui accident produs de tatal lor, care conducea masina in stare de ebrietate si a lovit un vehicul oprit pentru a acorda prioritate unor pietoni.

- Un accident rutier a avut in aceasta dimineata in judetul Prahova, la iesire din Valenii de Munte catre Maneciu.Din primele informatii, o masina in care se aflau patru persoane, printre care trei copii s a rasturnat.Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu un echipaj de pompieri, un SMURD…