A vorbit LIVIU DRAGNEA. L-a atacat pe IOHANNIS Diferențele de opinie nu pot justifica niciodata violența, a trasmis PSD, intr-un comunicat de presa. Partidul sustine ca "declarația președintelui Iohannis este practic un act de subminare a autoritații statului și un indemn la reluarea violențelor la protestul anunțat pentru sambata, cu scopul vadit de rasturnare a Guvernului actual și inlocuirea lui cu „Guvernul sau”, așa cum a mai procedat o data in acest mandat". Totodata, PSD mentioneaza ca "este regretabil ca o acțiune democratica de protest pașnic a fost deturnata și s-a soldat cu numeroși raniți și pagube materiale pentru a servi unor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

