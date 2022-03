A vorbit BĂSESCU: ”Am avut o pneumonie netratată. Caut un apartament” Președintele Traian Basescu spune ca nu i s-a facut rau cand a aflat decizia ICCJ privind colaborarea cu Securitatea, ci ca a ajuns pe mainile medicilor din cauza unei pneumonii. Fostul șef al statului a facut primele declarații dupa externare și s-a aratat foarte vesel, anunțand ca iși va cumpara o casa. “Eu am facut un tratament de șapte zile la Spitalul Militar, apoi am fost la spital in Bruxelles. Eu in Bruxelles nu am vrut sa merg la spital, dar am avut un puseu de tensiune, de la o boala de plamani. Diagnosticul de la Bruxelles e de pneumonie netratata la vreme. Am recomandare sa port masca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

