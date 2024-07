Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 iulie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Sectia 26 Politie au retinut un barbat, in varsta de 47 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de viol.Potrivit Politiei Capitalei, in…

- Este doliu in lumea filmului! Actrița Ileana Stana Ionescu s-a stins din viața astazi, la 87 de ani. In ultima perioada, s-a confruntat cu probleme grave de sanatate, iar la finalul lunii mai, a fost luata cu salvarea de acasa.

- Cristina Cioran a facut primele declarații dupa ce Alex Dobrescu, fostul ei iubit și tatal fetiței sale, a anunțat ca vedeta e insarcinata din nou, cu copilul lui. Deși a evitat subiectul, ea a recunoscut ca a ajuns la medic, caci recent s-a confruntat cu unele probleme medicale. Dupa ani de zile de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a tras un semnal de alarma, vineri, la Timisoara, in privinta lipsei unor centre socio-medicale pentru pacientii cu boli psihice, in special pentru copii. Rafila a precizat ca in noul Program Operational pentru Sanatate vor fi dezvoltate astfel de centre.

- Un grup de zece baieți sunt acuzați ca au violat o fata de 14 ani intr-o padure. Cel mai tanar dintre autori are doar 11 ani.Faptele au avut loc in padurea din Kortrijk, in regiunea Flandra din Belgia. Poliția a arestat zece minori, toți cu varste cuprinse intre 11 și 16 ani.

- Barbatul care a injunghiat mortal sase persoane la Sydney a avut probleme de sanatate mintala in trecut si nu exista indicii ca ideologia ar fi fost un motiv al atacului dintr-unul dintre cele mai aglomerate centre comerciale din oras, a anuntat, duminica, Politia, relateaza