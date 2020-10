Stiri pe aceeasi tema

- A fost stabilita noua conducere interimara a PNL Timiș, dupa demisia lui Nicolae Robu din funcția pe care o deținea la nivelul filialei, in urma eșecului de la alegerile locale. Biroul Politic Executiv al PNL a validat noile mandate.

- Cum era de anticipat, Alin Nica va deveni noul presedinte interimar al PNL Timis, in urma demiseri lui Nicolaer Robu. Un prima pas in acest sens l-au facut primarii liberali din Timis, care i-au fost alaturi de mai multi ani. PNL Timis este pregatit sa demareze negocierile cu USR PLUS pentru constituirea…

- Noul președinte al CJ Timiș și cel mai probabil viitor președinte interimar al PNL Timiș spune ca iși dorește curațenie pe lista PNL pentru consiliul județean. El s-a retras de pe lista chiar inainte sa fie depuse candidaturile pentru ca nu era de acord cu o parte din cei care au fost aleși de filiala…

- Câștigatorul președinției Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, anunța ca liderul PNL Timiș a decis sa se retraga de la președinția filialei, transmite Radio Timișoara.Alin Nica a declarat, la Radio Timisoara, ca în urma rezultatelor înregistrate de liberali în Timisoara,…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, luni, ca tot mai multi romani doresc evolutie si constructie, iar intr-o competitie politica nu mai este suficienta "demonizarea" adversarului. "Un lucru se contureaza tot mai clar: In Romania anului 2020 tot mai multi oameni vor evolutie…

- Venit la Timisoara pentru a sustine interesele partidului pe care il reprezinta, ministrul Tineretului si Sporturilor, Ionut Stroe, a fost dus de candidatul PNL la sefia Consiliului Judetean, Alin Nica, sa viziteze Bogda. Iar motivul nu a fost unul intamplator, deplasarea nu a avut ca scop prezentarea…

- ALEGERI… Unul dintre cei mai mari sustinatori ai candidatului PNL Marius Arcaleanu la functia de presedinte al Consiliului Judetean este ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. In opinia sa, acesta este omul de care are nevoie Vasluiul, este tanar, profesionist si de ani de zile in sprijinul oamenilor, atat…

- Razboiul din interiorul PNL Timiș se intețește odata cu inceperea campaniei electorale. Vechiul liberal Sorin Supuran a lansat, ieri, un nou atac la adresa lui Nicolae Robu și a vorbit deschis despre schimbarea acestuia din funcția de președinte al filialei. Supuran s-a declarat de acord cu europarlamentarul…