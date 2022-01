A venit viscolul! Ninsori severe în România. Prognoza meteo ANM ANM anunța un val de ninsori in mai multe zone ale țarii de sambata dimineața. Iarna iși intra in drepturi dupa ce termometrele au aratat in ultimele zile mai bine de 14 grade. ANM a emis sambata, o informare de precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare in Banat, Crișana, Maramureș și in vestul și nord-vestul Transilvaniei. Astfel, potrivit prognozei ANM , de sambata, de la ora 4.00, pana duminica, la ora 12.00, in Banat, Crișana, Maramureș și in vestul și nord-vestul Transilvaniei, vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare și se va depune strat de zapada.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

