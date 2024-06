Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar venit in vacanța in Romania a trait o experiența autentica la munte. A plecat din camera lui confortabila de la hotel și a ajuns sa fie ajutorul unui cioban. Turistul s-a filmat in momentul in care s-a aflat in mijlocul unei cirezi de vaci.

- In satele de munte de pe Valea Sebeșului au inceput pregatirile pentru transhumanța, obicei care se pastreaza aici de sute de ani. Zeci de familii care se ocupa exclusiv cu creșterea animalelor urca in fiecare an pe munte pentru „varat”. Transferul se realizeaza la sfarșitul lunii mai și dureaza pana…

- Elevii din cinci localitați din județul Alba au intrat deja in vacanța de vara. Vor relua cursurile la toamna Elevii din cinci localitați din județul Alba au intrat deja in vacanța. Aceștia vor relua cursurile la toamna. Este vorba despre copii din satele de oieri de pe Valea Sebeșului. In aceasta perioada,…

- Ultimul modul din acest an școlar incepe miercuri, 8 mai, odata cu revenirea elevilor și preșcolarilor din vacanța de primavara. Al cincilea modul cuprinde perioada 8 mai 2024 - 21 iunie 2024, dupa care urmeaza vacanța mare, pana pe 9 septembrie.Majoritatea elevilor intra in vacanța de vara pe 21 ...

- Statele Unite și majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene vor boicota ceremonia de marti de la Kremlin de depunere a juramantului de investitura a lui Vladimir Putin pentru un nou mandat de șase ani in funcția de președinte, insa Franța și alte cateva state UE erau așteptate sa trimita un emisar,…

- Aproape șase din 10 romani (59%) care merg in vacanța de vara in destinații din strainatate sau din țara servesc masa pe traseu intr-un restaurant, la o cafenea sau benzinarie, potrivit unui sondaj realizat de CIRA. Totodata, cercetarea arata ca 37% servesc masa din pachete pregatite de acasa, iar 4%…

- Se apropie vacanța de Paște pentru elevi. Potrivit programului anunțat de Ministerul Educației, aceștia vor avea liber in Saptamana Patimilor și se vor intoarce la școala in a treia zi de Paște. Conform calendarului oficial al Ministerului Educației, vacanța de Paște pentru elevi este programata intre…