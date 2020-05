Stiri pe aceeasi tema

- In județul Alba au fost inregistrate 206 de imbolnaviri cu noul coronavirus, pana vineri, 1 mai, potrivit datelor transmise de DSP Alba. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10 cazuri noi, au transmis reprezentanții DSP Alba. ”Ieri a fost realizat un numar de 703 teste (606 in laboratorul DSP…

- In Italia, sunt 101.551 de persoane infectate cu Covid-19, cu 3.106 mai putini fata de ziua precedenta, a anuntat Protectia Civila.Si numarul deceselor a scazut, 285 in ultimele 24 de ore fata de 323 miercuri. In total sunt 27.967 de victime. Totalul vindecarilor este de 75.945, cu 4.693 mai…

- Peste o mie de cazuri de Covid-19 au fost inregistrate in total in Noua Zeelanda, unde Guvernul a impus noi masuri restrictive, care separa familiile si cuplurile ce nu locuiesc impreuna, potrivit news.ro.Autoritatile au anuntat, duminica, 89 de noi cazuri de infectare, astfel ca totalul a…

- Autoritațile au anunțat ca pana astazi, 4 aprilie, pe teritoriul Romaniei s-au confirmat 3613 cazuri de COVID-19. Pana astazi, 4 aprilie, ora 12.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus se inregistreaza in tarile europene, cele mai multe fiind in Italia si Spania, arata un bilant realizat de Agentia France-Presse, conform Mediafax.Autoritatile din tarile Europei au raportat peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul…

- Autoritațile au anunțat ca inca 33 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au fost confirmate de la ultimul anunț. „Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 217 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre cei 217…

- In aceasta seara a fost inregistrat al 45-lea caz de coronavirus din Romania. Ultimul este un barbat in varsta de 20 de ani, venit din Italia pe 10 martie și a intrat in carantina la Satu Mare. Este asimptomatic și va fi transportat in aceasta seara la cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Iași.…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...