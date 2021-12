Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul constantean Patrick Sebastian Dinu, de la CS Farul, a cucerit medalia de aur in proba de 50 m bras din cadrul Campionatelor Nationale de natatie rezervate seniorilor, tineretului si juniorilor, competitie care se desfasoara, in aceste zile, in bazin scurt (25 metri), la Miercurea Ciuc. Faristul…

- Din 7 decembrie a inceput, la Miercurea Ciuc, Campionatul Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 25 metri. Iar medaliile nu s-au lasat asteptate din partea sportivilor de pe Bega. In prima zi Andrei Șimon s-a clasat pe ultima treapta a podiumului la 200 de metri, in timp ce…

- Sportivul David Popovici a stabilit un nou record national de seniori în proba de 200 m mixt, marti, în prima zi a Campionatelor Nationale de înot în bazin scurt (25 metri) de la Miercurea Ciuc, cu timpul de 1 min 57 sec 56/100, potrivit paginii de Facebook a CS Dinamo Bucuresti.Constantin…

- SC Miercurea Ciuc a surclasat-o pe Sportul Studentesc cu scorul de 25-1 (10-1, 8-0, 7-0), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata, potrivit Agerpres. Iulian Ovidiu Corneanu a marcat singurul gol al ''studentilor'', la meciul lor de debut in noul…

- Elevii senseilor Stanica Grosu și Marinel Palade au caștigat doua titluri de campioni și unul de vicecampion național Campionatul Național de judo U 14 care a avut loc loc Brașov in zilele de 16 și 17 octombrie s-a incheiat cu un rezultat excelent pentru sportivii de la CSM 2007-LPS Focșani. Judoka…

- Liga a 2-a nu va avea programata etapa la finalul acestei saptamani, campionatul avand pauza pentru a doua oara in acest sezon pe perioada in care echipele naționale au meciuri oficiale sau amicale. Precedenta oprire a avut loc intre etapa a 5-a și a 6-a, iar urmatoarea, a treia, va avea loc in jurul…

- Politehnica Timisoara nu-si revine in Liga 2. Spre deosebire de Cupa Romaniei, unde a inregistrat calificari, alb-violetii au suferit in campionat un nou esec pe final. A fost 1-2 pe terenul lui Viitorul Pandurii de aceasta data, desi italianul Erik Gerbi reusise sa egaleze pentru banateni inainte de…