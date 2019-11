Stiri pe aceeasi tema

- Killa Fonic a fost pus pe glume de cum a intrat, samata, inn studioul Virgin Radio Romania pentru #MaratonulLuiNiculae5. Dupa ce a aflat ca Andrei Niculae il așteapta cu mancare buna, abia adusa direct de la Beraria H, Killa Fonic a avut parca un zambet mai larg. Dupa ce Andrei Niculae a spus ca ”intr-o...…

- Florian Rus a lasat strazile din București pentru o procare pe care Andrei Niculae o propune tuturor invitaților sai din #MaratonulLuiNiculae5 . Ca sa urce pe Wall of Stars, Florian Rus a avut de raspuns la 5 intrebari de cultura generala. Toate cat sa-l puna in dificultate pe unul dintre cei mai difuzați…

- Liviu Teodorescu DJ pentru 5 minute la Virgin Radio Romania. Liviu Teodorescu a spus prezent la Maratonul lui Niculae ediția cu numarul 5. Artistul a venit la ora 15:00 pentru a-i oferi lui Andrei un plus de energie care e deja de de 29 de ore in direct. In premiera la Virgin Radio Romania, Liviu...…

- Sa tot stai live 48 de ore la radio cu așa prieteni alaturi! Alex și prietena lui i-au facut in urma cu puțin timp o super surpriza lui Andrei Niculae. Au venit cu super-baclavale și o doza de energie cat sa-l țina pe ”maratonistul” Virgin Radio Romania pana duminica la ora 10 cand se incheie... View…

- Colegul Marc Rayen a venit in jurul orei 23 sa-l energizeze pe Andrei Niculae, care e deja de 13 ore live la Virgin Radio Romania intr-o noua provocare #MaratonulluiNiculae. Marc Rayen simte ca poate transmite intregii lumi energie pozitiva prin pasiunea sa: muzica. Așa ca a intrat in studio, a dat…

- INNA a primit multe comentarii laudative pe WhatsApp și in live-ul de pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania pentru cum a venit imbracata și ce uper look a adoptat pentru #MaratonulLuiNiculae 5, așa ca special pentru tine ți-am pregatit o galerie foto cu ea in toata slendoarea ???? Enjoy! Vezi toate…

- Antonia are toate șansele sa devina virala cu ce a facut live la Virgin Radio Romania, vineri, in #MaratonulLuiNiculae #5 pe Andreea Esca cantand S.O.S de la 5Gang. Antonia a ajuns la Maratonul lui Niculae ediția cu numarul 5. Antonia a acceptat challange-ul Lui Andrei de a imita mai multe personaje.…

- Vineri, la ora 10:00, Andrei Niculae a inceput #MaratonulLuiNiculae #5, adica 48 de ore on-air la Virgin Radio Romania. Fara alte comentarii, vezi in imagini pe virginradio.ro cum a aratat acest start: Vezi toate momentele video din #MaratonulLuiNiculae 5