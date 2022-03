A venit PRIMĂVARA în România. Temperaturile au luat-o razna. Prognoza meteo ANM de weekend Luna martie a debutat cu temperaturi extrem de scazute, insa iata ca finalul ei vine cu un val fierbinte. Temperaturile se apropie de 20 de grade astazi, anunța ANM. Potrivit prognozei meteo actualizate de ANM, in Dobrogea și cu Baragan se anunța o zi foarte placuta, cu cer senin și temperaturi in creștere. Se domolește și vantul, iar dupa cele 9…10 grade de vineri, sambata se vor inregistra 15…16 grade. Prognoza meteo ANM de weekend Se incalzește și in Moldova sudica și in nordul Munteniei. Nu prea zarim norii, nici vantul nu mai pune probleme, iar temperaturile depașesc valorile obișnuite la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

