Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a lansat miercuri un apel cu privire la impunerea unui moratoriu asupra anumitor sisteme de inteligenta artificiala, asa cum sunt sistemele de recunoastere faciala, precizand ca a venit momentul de a pune in aplicare garantii pentru protejarea drepturilor omului,…

- ”Tehnologiile inteligentei artificiale pot avea efecte negative, chiar catastrofale, daca sunt folosite fara sa se tina in mod suficient cont de modul in care afecteaza drepturile omului”, avertizeaza Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Michelle Bachelet.

- Organizatia Natiunilor Unite a denuntat, vineri, reprimarea manifestatiilor pasnice de catre talibanii afgani, dupa violente soldate cu cel putin patru morti, informeaza cotidianul Le Figaro. "Le cerem talibanilor sa inceteze imediat utilizarea fortei si arestarile arbitrare, in contexul in…

- Dreptul persoanei asigurate la indemnizația pentru incapacitatea temporara de munca se stabilește daca aceasta pierde, la toate unitațile in care desfașoara activitați, venitul asigurat pentru intreaga perioada a concediului medical. De asemenea, daca confirma un stagiu total de cotizare de cel puțin…

- La o saptamana dupa ce talibanii afirmau ca vor respecta drepturile femeilor „in cadrul legii sharia”, un purtator de cuvant al gruparii care a preluat controlul asupra Afganistanului a anunțat marți ca femeile care muncesc trebuie sa ramana acasa pana cand vor exista sisteme adecvate pentru a le asigura…

- Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet a denuntat joi reprimarea si noile arestari in randul opozantilor Belarus, cerandu-le autoritatilor de la Minsk sa ii puna in libertate ''imediat'' pe cei inca aflati in detentie, transmite AFP. ''Sunt profund alarmata de ultimele…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a facut apel luni la un nou inceput in fata ''celor mai mari si mai grave regrese'' in domeniul drepturilor omului pe care le-a vazut vreodata, intr-un discurs rostit in fata celui mai inalt organism al ONU pentru drepturile…