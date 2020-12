Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Dan Stan, vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, fost subsecretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne a incetat din viața din cauza COVID - 19, anunța senatorul Marcel Vela intr-o postare pe Facebook. „Subsecretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a fost…

- Interventiile de prelevare au fost realizate de echipele Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf Spiridon” din Iasi, pentru ficat si cornee, si la Spitalul Clinic "Dr. C I Parhon", din Iasi.

- O echipa formata de sase cadre medicale a reusit sa salveze viata unei paciente internate la Clinica de Urologie de la Spitalul Clinic "Dr.C.I. Parhon" din Iasi, care a suferit o complicatie foarte grava in urma sedintelor de radioterapie, ea fiind infectata cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres.…

- O echipa formata de sase cadre medicale a reusit sa salveze viata unei paciente internate la Clinica de Urologie de la Spitalul Clinic ‘Dr.C.I. Parhon’ din Iasi, care a suferit o complicatie foarte grava in urma sedintelor de radioterapie, ea fiind infectata cu SARS-CoV-2. Femeia, in varsta de 69 de…

- "O data cu decizia pentru sectia a II a Medicala s-a decis admiterea a sase paturi ATI, intr-o prima etapa, pentru acesti pacienti care sunt in stare grava. Am fost nevoiti sa luam aceste masuri pentru ca am avut urgente majore iar pacientii COVID 19 , care puteau proveni din accidente auto sau altceva,…

- Monica a intrat in direct la Vorlește lumea, unde a vorbit despre cum decurge sarcina și cum se simte ea in acest moment. 'Sunt insarcinata in șase luni și o saptamana. Crește, amandoi. Nu am pofte, mananc chiar mai puțin decat inainte. Iar de luat kilograme? Am noua in plus, așa mi-a aratat…

- Potrivit unui comunicat de presa al Institutului "Matei Bals", pacientul cu COVID-19 era internat intr-un salon aflat intr-una din cladirile spitalului, la etajul 2, iar vineri s-a aruncat de la fereastra. Conform sursei citate, barbatul a primit imediat asistenta medicala, pentru asigurarea functiilor…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara a primit o a doua tranșa din antiviralul Remdesivir... The post Cresc sansele de viata pentru pacientii cu Covid-19 internati la „Victor Babes”. O noua tranșa de Remdesivir a ajuns la Timisoara appeared first on…