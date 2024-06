Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro surprind momente inedite cu vedetele din Romania. Maria Capalnaș demonstreaza ca arata impecabil oricand, chiar și intr-o zi simpla, cand merge la salonul de infrumusețare.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Le surprind in fiecare moment și arata imagini de senzație. Horațiu Nicolau demonstreaza cat de indragostit este de iubita sa, Lidia Buble, iar gesturile de tandrețe nu sunt uitate.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in fiecare moment important. De data aceasta, Dennis Man si Marius Marin au fost in atenția lor, iar fotbaliștii arata ca sunt prieteni in afara terenului de fotbal!

- La ce nu renunța niciodata Dan Șucu, inafara de business! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca milionarul nu zice “pas” cand vine vorba de o anumita activitate.

- Mircea Lucescu și soția sa, Neli, sunt casatoriți de mai bine de cinci decenii, dar se comporta ca doi adolescenți indragostiți. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca dragostea adevarata exsita.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și reușesc sa surprinda imagini interesante cu acestea. In materialul de mai jos, Andrei Vlad demonstreaza ca este atent cu dieta sa și a mers doar in locuri cu ștaif sa manance.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro reușesc sa surprinda cele mai inedite imagini cu vedetele din Romania. Gheboasa demonstreaza ca știe sa fie un soț exemplar, in ciuda programului aglomerat pe care il are in viața de zi cu zi. In orice moment o pune mai presus pe partenera…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Florinel Coman demonstreaza ca nu este atent doar la balonul de pe terenul de fotbal. Atacantul de la FCSB imparte totul cu soția sa, Ioana, iar imaginile o pot demonstra.