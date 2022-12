A venit iarna! Cum va fi vremea de Crăciun Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Craciun! Cand vine zapada in Romania. „In saptamana care este poate de cel mai mare interes, saptamana intre 19 și 26 decembrie, din punct de vedere termic vom avea temperaturi in general apropiate de normal. Temperaturile normale pentru cea de-a treia saptamana a lunii decembrie vor fi mai coborate pe masura ce inaintam, in timp ce ne apropiem de sfarșitul lunii decembrie. Astfel, in mod normal, la nivelul intregii țari ar trebui sa inregistram valori de temperaturi cuprinse intre 0 grade prin partea de nord a Moldovei, pana spre 2-3 grade in partea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

