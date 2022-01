A venit gerul în România: -20 de grade în județul Sibiu Luni dimineața, cel mai frig a fost in orasul Dumbraveni, judetul Sibiu, unde s-au inregistrat minus 20 de grade. Cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, in muntii Fagaras, de peste 2,2 metri. La Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, este risc mare de producere de avalanse, de gradul patru pe o scara de la unu la cinci. Infotrafic: strat de zapada pe mai multe șosele Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca luni dimineața este strat de zapada pe numeroase șosele din Romania. Totuși, nu sunt sectoare de drum blocate de zapada.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

