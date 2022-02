Stiri pe aceeasi tema

- Criza energetica ii lasa stupefiați și pe unii clerici. O factura gigantica a fost primita de un preot paroh la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Manaștur, Cluj. „A venit „facatura” la gaz. Nu ar mai fi multe de zis, pur și simplu sunt fara cuvinte. Tocmai ce am primit factura la gaz,…

- Maicuțele de la Manastirea Colilia din județul Constanța trec iar prin momente grele, dupa ani grei in care n-au avut deloc curent electric. Insa acum, cand beneficiaza de acest serviciu atat de util, fara de care nu se mai poate trai, bucuria a fost complet spulberata dupa ce au primit factura, care…

- O pensioara din Braila a ramas șocata atunci cand a primit factura de la furnizorul de energie electrica. Batrana locuiește singura, intr-o garsoniera, insa factura venita este in valoare de 1.252 de lei. Factura de 1.252 de lei pentru o pensionara Batrana a ramas uluita in momentul in care a vazut…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi seara, dupa sedinta de guvern, ca pe luna decembrie a primit facturi la energie electrica si gaze naturale de aproximativ 1700 de lei si, avand in vedere ca sta in chirie la un proprietar persoana juridica, nu spera sa beneficieze de o compensare.…

- Dani Oțil a povestit in emisiunea de la Antena 1 cum a reacționat dupa ce a primit factura la curent. Prezentatorul TV a luat deja masuri, dupa ce a fost nevoit sa scoata o suma considerabila din buzunar pentru energia electrica. Facturile la curent și gaze au dat multe batai de cap romanilor, dupa…

- Toata lumea a ramas șocata luna aceasta imediat dupa ce a citit facturile la curent, dar și la gaze. Ei bine, printre acestea se numara și Dani Oțil, care in momentul in care a observat cați bani trebuie sa scoata din buzunar a facut o ședința de familie. Mai mult decat atat a recurs și la cateva schimbari…

- Teatrul Maghiar de Stat din Cluj va primi o factura record la gaza care amenința funcționarea instituției. Vorbim de peste 200 de mii de lei factura la gaz pe luna ianuarie, de șapte ori mai mare decat cea din decembrie. Directorul instituției de cultura, regizorul Tompa Gabor, spune ca suma reprezinta…

- Teatrul Maghiar de Stat din Cluj a primit o factura record la gaz, care amenința funcționarea instituției. ”Am incheiat recent negocieri și discuții cu furnizorul de gaz al teatrului. Prețul gazului a crescut la noi de …8 ori. Suntem la costul de 260.000 de lei pe luna, ceea ce e o lovitura enorma…