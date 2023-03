Stiri pe aceeasi tema

- O doctorita de la Maternitatea Arad a renovat din banii ei un salon pentru mamici. Doctorita de la Maternitatea Arad, a platit peste 4.000 de euro din fonduri proprii pentru a moderniza un salon al spitalului, care functioneaza ca Sectie Clinica Obstetrica- Ginecologie in cadrul Spitalului Clinic Judetean…

- Ioana Vornic, medic specialist Obstetrica-Ginecologie la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, a platit 4.000 de euro din fonduri proprii pentru a moderniza un salon al Sectiei de Obstetrica – Ginecologie destinat viitoarelor mame, potrivit unui anunt al Spitalului. „De Ziua Mamei, colega noastra,…

- Participanții la manifestația organizata miercuri, 8 martie, in fața Guvernului, de Colectiva feminista #MulțumescPentruFlori avertizeaza ca „drepturile reproductive ale femeilor din Romania sunt in pericol” și cer, printre altele, avort gratuit, in spitale publice, in conditii sigure, distribuirea…

- In fiecare an, pe data de 8 martie este sarbatorita Ziua Internationala a Femeii. Aceasta sarbatoare a fost recunoscuta international incepand cu anul 1977, cand Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezolutie in acest sens. Cu aceasta ocazie, mai mulți oficiali au venit cu un mesaj pentru…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Internationala a Femeii transmitem tuturor doamnelor si domnisoarelor din județul Salaj, cele mai sincere urari de bine și sanatate!O primavara senina și La mulți ani!Organizația UDMR Salaj Acest articol Organizația UDMR Salaj: -O primavara senina și La mulți ani! a…

- Teatrul Tony Bulandra are surprize pentru doamne și domnișoare de Ziua Internaționala a Femeii! Miercuri, 8 martie, doamnele și domnișoarele au intrarea gratuita la spectacolul „Visul unei nopti de iarna” ce va avea loc de la ora 19.00, Sala Mare. Romantica, plina de lirism și frumusețe a caracterelor,…

- Pe 6 martie, in preambul la Ziua Internaționala a Femeii, administrația de la Titu a pregatit o surpriza muzicala pentru doamne și domnișoare și nu numai. De la ora 18, Casa de cultura a orașului va gazdui evenimentul intitulat Festivalul primaverii, invitata fiind trupa Ad Libitum Voices. Surprizele…

- Dupa ce instanța a decis saptamana trecuta sa-i mai dea inca 30 de zile de arest lui Daniel Onoriu, acum astazi a avut loc recurs, iar veștile sunt foarte bune pentru pilotul de raliuri și familia acestuia. Completul de judecata a decis inlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, astfel…