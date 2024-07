A venit canicula – cresc prețurile petrolului Prețurile petrolului au crescut luni, susținute de previziunile privind deficitul de aprovizionare generat de consumul maxim de combustibil din timpul verii și de reducerile OPEC+ in trimestrul al treilea. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 53 de cenți, sau 0,6%, la 85,53 dolari pe baril, in timp ce contractele West Texas Intermediate din […] The post A venit canicula – cresc prețurile petrolului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

