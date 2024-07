Stiri pe aceeasi tema

- Noua dintre titularii folosiți de Romania marți, la 0-3 in „optimi” cu Țarile de Jos, au luat 4 in L'Equipe, inclusiv selecționerul Edward Iordanescu. Man și Racovițan au facut excepție, primul cu 5, inlocuitorul lui Mogoș, 3. Pe fundașul stanga, Gazzetta dello Sport l-a vazut cel mai bun „tricolor”…

- Romania a fost eliminata de Olanda, in „optimile” Euro 2024, insa ultima impresie lasata a fost una exemplara. „Tricolorii” au facut curațenie in vestiarul de pe „Allianz Arena” din Munchen și au lasat o scrisoare de mulțumire pentru gazdele competiției. „Lecția de civilizație” a fost apreciata de ziarul…

- Diferența clara de valoare de pe „Allianz Arena” a fost reflectata fidel in marile publicații. The Sun a remarcat ca „Gakpo a stralucit iar și olandezii au fost ca o furtuna”, in timp ce Corriere dello Sport a scris „trupa lui Koeman a copleșit Romania. Dubla lui Malen a propulsat-o Olanda in sferturi”.…

- Drumurile care leaga Franța de Belgia vor fi inchise luni, in timpul meciului din optimile de finala dintre cele doua națiuni de la Euro, au anunțat zece primari ai comunelor de frontiera, care doresc sa "previna eventuale aglomerari", relateaza L'Equipe.

- Romania va infrunta Slovacia in ultima etapa din faza grupelor, de la ora 19:00. „Tricolorii” ar putea juca cu Franța in „optimi”, iar L'Equipe a scris despre posibila adversara. Romania ocupa in prezent primul loc in grupa E, dar fiecare echipa are 3 puncte acumulate. Selecționata de pe locul 2 din…

- Dupa incheierea Euro 2024, UEFA va inregistra venituri de 2,5 miliarde de euro. Profitul se va ridica la 1,2 miliarde de euro. Gazzetta dello Sport scrie ca, fiind organizat in Germania, țara care are o economie dezvoltata și care e locul ideal pentru punerea in lumina a culturii fotbalului, turneul…

- Echipa Franței a ajuns in Germania și se pregatesc pentru startul Euro 2024. Francezii vor debuta luni, 17 iunie, impotriva Austriei. Jucatorii și staff-ul francezilor s-au imbolnavit de rinofaringita, conform RMC Sport. Mai mulți jucatori au acuzat ca nu sunt la capacitate maxima dupa antrenamentul…

- Napoli l-a convins pe Antonio Conte (54 de ani) sa vina la fosta campioana a Italiei, clasata pe 10 in ultimul campionat. Gazzetta dello Sport a scris despre un salariu brut total de 60 de milioane de euro pe o perioada de trei sezoane și pentru intreg stafful sau tehnic. Antrenorul italian, liber de…