A venit a patra tranşă de vaccin A patra tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech a ajuns in Romania cu aeronave pe aeroporturile din Otopeni, Cluj Napoca si Timisoara. Tranșa consta in 150.150 doze de vaccin. „Transportul este asigurat de firma producatoare, inclusiv in momentul transportului la sol. Vaccinurile sunt transportate in condiții optime de siguranța, in containere speciale, cu gheața carbonica și folie etanșa”, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din București, cat și din țara, fiind distribuite 150.150… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

