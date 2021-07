Stiri pe aceeasi tema

- Daca pentru mulți dintre noi cuvantul ,,trotineta” ne transporta inapoi, in vremea copilariei, pentru copiii, tinerii și mai puțin tinerii din ziua de astazi, cuvantul are alte conotații și insemnatați. Este demn de lauda cum o ,,jucarie” simpla, precursoare a bicicletei și a altor gadcet – uri la moda,…

- Un nou accident provocat de o trotineta electrica a avut loc in Capitala. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un barbat pe trotineta vine cu viteza pe sosea si nu a oprit la trecerea de pietoni, unde se aflau doua persoane care traversau, un barbat si o femeie.

- Un nou accident provocat de o trotineta electrica a avut loc in Capitala. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un barbat pe trotineta vine cu viteza pe șosea și nu a oprit la trecerea de pietoni, unde se aflau doua persoane care traversau, un barbat și o femeie.

- Trupul neinsuflețit al unei fetițe in varsta de aproape 2 ani a fost gasit marți de polițiști in locuinta sa din Cernavoda. Mama copilului a incercat sa fuga de polițiști cand a fost intrebata unde se afla fetița.

- O tanara din Capitala a fost ranita dupa ce a fost lovita, pe trotuar, de un barbat care circula cu trotineta electrica. Incidentul a avut loc in zona Parcului Tineretului, in apropierea unei treceri de pietoni. Fata a fost lovita in plin și a fost pusa la pamant de trotineta care circula cu viteza.…

- O tanara a fost spulberata pe trotuar de un barbat care circula cu trotineta electrica, vinovatul a fugit de la locul accidentului O tanara a fost spulberata pe trotuar de un barbat care circula cu trotineta electrica, vinovatul a fugit de la locul accidentului O tanara a fost spulberata pe trotuar…

- Alexandru Paștiu, barbatul in varsta de 36 de ani, suspectat de savarsirea infractiunilor de omor, tentativa la omor si violare de domiciliu, ar fi incercat sa se sinucida in arest. Potrivit unor surse Alexandru Paștiu ar fi incercat sa-și puna capat zilelor in cursul zilei de vineri, in timp ce se…

- Barbatul care a incercat sa dea mita 12.000 de euro unor polițiști rutieri ai Brigazii Autostrazi, pe A1 Sebes-Deva, a fost trimis in judecata, la Tribunalul Alba pentru infracțiuni de corupție. Dosarul a fost inregistrat pe rolul instanței din Alba, vineri, 28 mai, insa momentan nu a primit un prim…