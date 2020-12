Stiri pe aceeasi tema

- Articolul „Visatorul” din Costesti crede ca Romania va deveni „dodoloata”, cand se va naste un conducator vrednic precum Stefan cel Mare apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .

- A mai murit inca un pacient transferat de la Piatra Neamț la Iași. Numarul victimelor dupa tragedie a ajuns la 11 dupa ce pacientul transportat la spitalul din Pașcani a murit luni dimineața, 16 noiembrie. Sambata seara, in urma unui incendiu la Spitalul Județean din Piatra Neamț, mai multe persoane…

- UPDATE: Daniela Bors, managerul spitalului din Barlad, care este suport Covid, a fost anuntata de la DSP Vaslui ca, la aceasta unitate sanitara a fost aprobat transferul a doi pacienti din Spitalul Judetean de la Piatra Neamt si alti trei din municipiul Roman, judetul Neamt. „Sunt doi pacienti pentru…

- Un ieșean a dat in judecata Spitalul Municipal Pașcani și Ministerul Sanatații. Mihai Aignatoae cere daune morale și materiale de 195.000 de euro, dupa decesul tragic al mamei sale. Barbatul da vina pe cadrele medicale pentru moartea mamei sale Un spital din județul Iași a fost acționat in judecata…

- SANCTIUNI… Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit 95 de kilograme de aroma pentru narghilea, ce urmau a fi introduse ilegal in tara, ascunse in diverse locuri in cabina unui autocamion. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere…

- OFICIAL… Presedintele Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, si consilierii judeteni, alesi pe 27 septembrie, au fost investiti in functie ieri dupa-amiaza in cadrul unei festivitati desfasurate in sala Stefan cel Mare a Palatului administrativ. Alesii locali au depus juramantul de respectare a legilor…

- PRINS… Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un cetatean moldovean, cautat de autoritatile romane, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate. Astfel, in data de 07 octombrie, in jurul orei 03.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- ZONA ROȘIE… Ministrul Sanatații și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența au anunțat, luni seara, noi masuri anti-COVID acolo unde rata de infectare a crescut alarmant. Vasluiul este unul dintre aceste orașe. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Vaslui, municipiul reședința…