- Luni dupa amiaza, a fost arestat de catre politia britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, urmaritul general Ghinea Florin Nicolae, zis “Ghenosu”, aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Politiei.

- Avocata lui Liviu Dragnea este dispusa sa-l apere chiar pe șoferul care și-a pus numerele cu M**E PSD, romanul care l-a ofensat extrem de tare pe liderul PSD. Cel puțin așa a anunțat public Maria Vasii, avocata care a avut de-a face cu nume celebre precum preotul de la Tanacu, Daniel Corogeanu, Liviu…

- Un roman care a murit in Italia a salvat 6 vieti. Valentin, tatal unei fetițe de 4 ani, a murit dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce mergea pe scuter. Accidentul a avut loc pe 12 iulie, in Sardinia,...

- Majoritatea masinilor folosite de polițiștii moldoveni pentru a depista vitezomanii sunt Dacia Logan de culoare alba si cu numere de inmatriculare MAI. Acestea si-au demonstrat de mai multe ori eficienta, asta pentru ca nu toti soferii le sesizeaza, scrie autoblog.md . Un tanar sofer cu privire agera…

- Valentina Vassilyeva, o rusoaica, dupa cum relateaza Il Messaggero, a ajuns de poveste ca femeia cea mai fertila din istorie. Cu 69 de copii, super-mama rusoaica detine nebunescul record mondial.