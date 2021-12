Un consilier local PSD din Deleni a fost chemat in judecata de propriul unchi. Acesta l-a acuzat ca l-a inselat la tranzactionarea unei suprafete de teren din vatra satului, suma platita de consilier fiind mult sub pretul pietii. In plus, plata efectiva a banilor nici nu a avut loc, era urmand sa fie facuta abia in 2025. Unchiul a cerut fie actualizarea pretului inscris in contractul de vanzare-cumparare, fie anularea actului. La inceputul lunii martie, Mihai Aignatoae a vandut nepotului sau o suprafata de 0,96 ha in satul Poiana din Deleni. La jumatatea lui aprilie insa, actul era deja atacat…