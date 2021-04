A vândut apartamentul în 2015, apoi a cerut instanţei anularea tranzacţiei. I s-a aprobat O ieseanca acuza faptul ca ar fi fost inselata si facuta sa-si vanda apartamentul, cumparatorii profitand de starea sa de sanatate. T.O. a cerut instantei anularea actului de vanzare-cumparare si revenirea la situatia anterioara tranzactiei. In septembrie 2015, intre T.O, pe de o parte, si C.B. si I.I. pe de alta, a fost incheiat un contract de vanzare-cumparare pentru un apartament de trei camere, in suprafata totala de 70,96 mp, contra s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

