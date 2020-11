A urma lui Hristos…

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul artelor, organizat de Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau in mediul online, a avut o audienta care a pus in dificultate juriul. Marinela Potarniche (inspectoare de specialitate; presedinta comisiei), Olguta Patu (directoarea Festivalului), Claudia Martinica (Palatul Copiilor Iasi), Ana…

- Consilierii locali bacauani au decis, astazi, la limita, cu 12 voturi “pentru” din 23, organizarea unui Referendum local odata cu alegerile parlamentare. Referendumul va avea trei intrebari. Prima va intreba cetațenii daca sunt de acord ca, pe plan local, sa se ia masuri suplimentare pentru combaterea…

- Ziua mondiala a Educatiei este sarbatorita in fiecare an la 5 octombrie, incepand cu anul 1994, si marcheaza semnarea, in 1966, a „Recomandarii UNESCO/OIM (Organizatia Internationala a Muncii) privind statutul profesorilor”. Aceasta recomandare, alaturi de cea „privind invatamantul superior” din 1997,…

- Spitalul ,,Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși seamana, din ce in ce mai mult, cu voinicul din poveste care-și ridica mereu ștacheta calitații, accesand orizonturi din ce in ce mai umane pentru calitatea actului medical. Nu doar investițiile in infrastructura și diverse dotari (unele reprezentand premiere…

- Continua programul Digitaliada și in anul școlar 2020-2021, iar elevii din doua școli gimnaziale bacauane, din comunele Nicolae Balcescu și Șolonț, invața grație acestui program in laboratoare digitale complet echipate cu tablete pentru ca fiecare sa poata lucra individual, cu laptop pentru profesor…

- Iubesc carțile, citesc una pe saptamana, dar pe asta am citit-o intr-o zi. Se numește „Cum am devenit YouTuber”, este scrisa de Ina Țaranu Hofnar și a fost publicata in anul 2017, la Editura Niculescu. Aceasta carte nu te va face sa devii un youtuber renumit fara efort, dar te va ajuta, cu diferite…

- Biroul Electoral de Circumscripție Darmanești a admis sesizarea depusa de PNL, impotriva practicii continuate a PSD Bacau de a difuza in spațiul public materiale mincinoase, defaimatoare. BEC a dispus retragerea de indata a celor 5.000 de flyere cu conținut calomniator, imparțite de PSD Bacau, la adresa…

- Apiterapia este numita adesea terapia cu produse apicole și presupune, in principiu, utilizarea acestora pentru a trata un spectru larg de afecțiuni și simptomele acestora, precum și durerile cauzate de leziunile acute și cronice. Totodata, exista o serie de produse care sunt benefice sanatații și sunt…