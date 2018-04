Stiri pe aceeasi tema

- O grupare de traficanti de droguri initiata de un jandarm din judetul Bihor a fost destructurata in urma unor perchezitii efectuate, miercuri, de procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea, 16 suspecti fiind condusi la audieri.

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- O femeie și-a implorat fostul soț sa nu o omoare, dupa ce barbatul, orbit de furie pentru ca mama a cei doi copii ai sai il parasise, a injunghiat-o pe aceasta de trei ori. Adan Dahir, 38 de ani, a fost luni inchis pe viața pentru uciderea fostei soții, Asiyah Harris in varsta de 27 de ani. Polițiștii…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Apariția unui focar de pesta porcina africana in Ucraina in cursul lunii trecute, de altfel foarte aproape de granița cu Romania a pus in alerta autorițațile cu rol de prevenire și control de la Botoșani.

- Autoritatile italiene au descoperit un exemplar al cartii Mein Kampf, scrisa de Adolf Hitler, si alte publicatii despre fascism, in locuinta autorului atacului cu caracter rasist de la Macerata, soldat cu ranirea a sase imigranti de culoare, informeaza The Associated Press.

- Trupul macelarit al unei femei de 28 de ani a fost descoperit ascuns in doua valize intr-o masina, dupa ce polițiștii au primit un telefon despre o posibila omucidere. Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina…

- Explozia unei bombe vizând un post de politie s-a soldat cu 24 de persoane ranite usor, sâmbata, în provincia Esmeraldas, în nordul Ecuadorului, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Într-un comunicat, biroul procurorului ecuadorian a informat ca…