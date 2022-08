A UCIS-O Ucraina pe fiica ideologului lui Putin? Vestea ce a venit azi dinspre Volodimir Zelenski

Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin. "Subliniez ca Ucraina nu are nimic de-a face cu asta, pentru ca nu suntem un stat criminal…

- Daria Dughina, fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dughin - considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin si sustinator al ideii ca Rusia trebuie "sa absoarba" Ucraina - a fost ucisa sambata seara in masina in care se afla, intr-un presupus atentat cu bomba, la periferia…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Suntem in ziua cu numarul 152 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. La exact cinci de la inceputul invaziei, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat duminica la Cairo, contrar declaratiilor precedente, ca Rusia cauta sa rastoarne guvernul ucrainean. Pe de alta parte, președintele…

- ”Astazi (n.r. vineri), exista un far pe Marea Neagra. Farul sperantei. Farul posibilitatii. Farul linistii intr-o lume care are nevoie de ea mai mult ca niciodata”, a afirmat seful ONU. ”Promovarea bunastarii umanitatii a fost forta motrice a acestor negocieri. Intrebarea nu a fost ce este bine pentru…

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…

- Serghei Nikiforov, purtatorul de cuvant al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat ca liderul ucrainean a cerut sancțiuni preventive impotriva Moscovei inainte de invazia rusa, dar ca partenerii occidentali ai Ucrainei au fost cei care „nu au vrut sa auda”, informeaza BBC . Reacția Kievului vine…

- Emmanuel Macron va vizita trupele franceze staționate in Romania marți, iar apoi se va deplasa pentru o vizita oficiala in Republica Moldova miercuri, a anunțat vineri Palatul Elysee intr-un comunicat de presa in care confirma turneul extern al președintelui francez, potrivit Reuters . Joi, surse oficiale…