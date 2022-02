A turnat vopsea în lapte, apoi ulei de bucătărie. Rezultatul acestui experiment e senzațional VIDEO Acesta va deveni unul dintre experimentele tale preferate de chimie in bucatarie. Unele interacțiuni foarte neobișnuite au loc atunci cand amesteci puțin lapte, colorant alimentar și o picatura de sapun lichid. Folosește acest experiment pentru a iți uimi prietenii și pentru a descoperi secretele științifice ale sapunului. Experiment cu lapte și vopsea Este ușor sa […] The post A turnat vopsea in lapte, apoi ulei de bucatarie. Rezultatul acestui experiment e senzațional VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

