- Apar dezvaluiri noi in cazul șoferului roman ucis intr-o parcare din Franța, in urma cu doua saptamani. Acesta se afla impreuna cu soția sa, șofer profesionist la randul ei, in momentul in care a fost atacat cu o sabie de catre un individ. Acum, femeia a povestit ce s-a intamplat in noaptea fatidica,…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, George Cristian Maior a fost acreditat in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Hasemit al Iordaniei, cu resedinta...

- Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de acreditare a 12 noi ambasadori, printre care și George Maior, transferat de la Washington la Amman, a transmis Administrația Prezidențiala intr-un comunicat de presa. Unde a fost mutat Maior? George Maior a fost acreditat in calitate de ambasador extraordinar…

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, a declarat miercuri ca are incredere ca, pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis, tara noastra va fi inclusa in programul Visa Waiver."Am vorbit despre necesitatea de a avea mai multe investitii americane in…

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, si George Maior, propus ambasador in Regatul Hasemit al Iordaniei, se numara printre cei sase candidati la conducerea unor misiuni diplomatice ale tarii noastre in strainatate care vor fi audiati, miercuri, in Comisiile parlamentare…

- Comisiile pentru politica externa ale Camerei Deputatilor si Senatului vor avea o sedinta miercuri, de la ora 13.30, pentru audierea lui Andrei Muraru, propus ambasadorul al Romaniei in Statele Unite si George Maior propus ambasador al Romaniei in Regatul Hasemit al Iordaniei.

- Hamza, fostul print mostenitor si fratele vitreg al regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei a anunțat, sambata, printr-un mesaj video transmis BBC de catre avocatul sau, ca se afla in arest la domiciliu in palatul sau din Amman, dupa ce a fost acuzat de armata de activitati impotriva „securitatii regatului”.…