Unitatea Mobila de Screening de la Institutul Regional de Oncologie a fost in mai multe cartiere din municipiul Iași. Femeile cu varsta intre 25 și 64 de ani sunt așteptate la testari gratuite pentru prevenirea cancerului de col uterin, in cadrul proiectului de screening ONCOPREV, derulat de IRO Iași și Fundația Enable Romania in județele din nord estul țarii. Echipa medicala este prezenta in saptamana 17- 21 ianuarie in principalele cartiere ale Iașiului, marcand astfel luna ianuarie, stabilita de Organizația Mondiala a Sanatații drept luna de conștientizare a cancerului de col uterin. Unitatea…