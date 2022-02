Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| Momentul in care o racheta ruseasca lovește un bloc de locuințe: „Opriți criminalii de razboi ruși!” FOTO VIDEO| Momentul in care o racheta ruseasca lovește un bloc de locuințe: „Opriți criminalii de razboi ruși!” In cursul dimineții de sambata, un bloc de locuințe din capitala Kiev a fost…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 4 O racheta ruseasca a lovit, sambata dimineața, un bloc turn din centrul Kievului. O inregistrare…

- A treia zi a bombardamentelor Rusiei in Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a avansat și mai mult catre Kiev, explozii puternice fiind auzite in aceasta dimineața in capitala. Intre timp, purtatorul de cuvant al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat ca ucrainenii sunt dispuși sa se așeze la masa…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut vineri, 25 februarie, o convorbire telefonica in cadrul careia au discutat despre sancțiunile impotriva Rusiei și ajutorul pe care Statele Unite il pot acorda Ucrainei in domeniul apararii, informeaza BBC News . Potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit joi la telefon cu Volodimir Zelenski, asigurandu-l pe șeful statului ucrainean de susținerea Romaniei. „Am avut o convorbire telefonica cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-am asigurat de intreaga susținere și solidaritate in fața agresiunii militare…

- Rusia a atacat Ucraina in aceasta dimineața, iar vestea razboiului declanșat de Putin a facut inconjurul lumii. Mai puțin la UEFA, care a facut o gafa incredibila pe internet, fiind taxata imediat de fanii de pe Twitter. Gafa pe contul UEFA Europa League: „O joi fericita” In aceasta dimineața, la cateva…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut lumii sa “actioneze imediat” ca raspuns la operatiunea militara a Rusiei in tara. “Lumea trebuie sa actioneze imediat. Viitorul Europei si al lumii este in joc”, a scris Kuleba intr-un mesaj postat joi dimineata pe Twitter. El enumera masurile…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, condamna ferm agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.„Condamn ferm agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei. Aceasta agresiune a Rusiei va fi intampinata cu cea mai puternica si imediata reactie din partea comunitatii internationale, provocand…