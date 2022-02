Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Ucrainei, Kiev, stațiile de metrou au devenit buncare improvizate. CNN titreaza ca acestea sunt pline de oameni care transporta provizii. Insa nu este singurul loc unde ucrainenii se adapostesc dupa declanșarea razboiului dintre Ucraina și Rusia.

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

- Mai multe orașe din estul și sudul Ucrainei au fost lovite joi dimineața de atacuri ale armatei Rusiei. Explozii s-au auzit și in zone din partea de nord a țarii, precum Kiev și Harkov. Se pare ca ​Mariupol, supranumit „poarta maritima a Donbas-ului”, a cazut in mainile rușilor. Conform agenției de…

- Intr-un discurs televizat, Vladimir Putin sutine ca a ordonat o operatiune speciala in Donbas si cere armatei Ucrainei sa depuna armele. Vladimir Putin a anuntat ca Rusia va desfasura o "operatiune militara speciala" in Ucraina. Echipa CNN de la fata locului a auzit mai multe explozii puternice in apropierea…

- Explozii puternice au fost auzite joi in orasul portuar Mariupol, in estul Ucrainei, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin a anuntat o operatiune militara impotriva Ucrainei, potrivit unor jurnalisti de la AFP. Portul este cel mai mare oras ucrainean de pe linia frontului, cu o jumatate de milion de…

- Razboi in Ucraina, in ultimele 48 de ore fiind inregistrate numeroase explozii. In Donbas situația este una critica, potrivit jurnaliștilor ProTv. In regiunea amintita in ultimele 2 zile au fost peste 1500 de explozii. Avem deja și primele victime ale acestui razboi. Occidentul, pe de alta parte, amenința…