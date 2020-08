A treia zi de foc pentru 35 de județe, inclusiv din vestul țării, și București. Ce anunță meteorologii Bucureștiul și 35 de județe ale țarii sunt luni sub cod galben de canicula, pentru a treia zi consecutiv. Administrația Naționala de Meteorologie a prognozat temperaturi de pana la 37 de grade. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați, iar temperaturile maxime vor atinge 33-36 de grade și in jur de […] Articolul A treia zi de foc pentru 35 de județe, inclusiv din vestul țarii, și București. Ce anunța meteorologii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

