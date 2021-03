Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi a vizitei istorice in Irak , Suveranul Pontif a transmis un mesaj emoționant greu incercatei comunitați creștine, care de ani de zile a fost ținta persecuțiilor, in special sub regimul de scurta durata instituit in nordul țarii de Statul Islamic, scrie BBC News . Papa Francisc a sosit duminica…

- Papa Francisc a sosit duminica la Mosul pentru a se ruga in acest oras din nordul Irakului, odata un bastion al grupului jihadist Statul Islamic, unde in prezent nu au mai ramas mai mult de cateva zeci de familii de crestini, informeaza Reuters.

- ”Sa taca armele! Raspandirea lor sa fie limitata, aici si peste tot!”, a tunat vineri Papa Francisc, care a denuntat ”barbariile smintite” ale Statul Islamic (SI) si coruptia care submineaza Irakul, o tara sfarsiata de 40 de ani de violenta, al carei ultim episod este ascensiunea gruparii jihadiste,…

- Potrivit agendei vizitei oficiale, papa Francisc se va intalni cu marele ayatollah Ali Sistani, cea mai inalta autoritate religioasa a unei parti a lumii siite, și reprezinta, de asemenea, o premiera pentru un suveran pontif. Intrevederea va avea loc la Najaf, la sud de capitala Bagdad.In timpul vizitei…

- Medicul de 78 de ani, care era tratat pentru ”o patologie oncologica”, a murit la spitalul Gemelli din Roma, potrivit ziarului Vaticanului, L'Osservatore Romano.Papa Francisc l-a numit pe Soccorsi medicul sau personal in august 2015, iar de atunci acesta l-a insoțit pe Suveranul Pontif in vizitele…

- Maria Moldovan, o tanara artista din Dej, a avut onoarea de a canta pentru Papa de la Roma nu o data, ci de patru ori in urma cu doi ani. Ea a povestit pentru monitorulcj cum a ajuns sa cante pentru Suveranul Pontif, dar și ce inseamna Muzicoterapia și cat de importanta este in recuperarea oamenilor…

- Papa Francisc va vizita Irakul in luna martie a anului viitor, a anunțat, luni, biroul de presa al Vaticanului, informeaza CNN.Calatoria Suveranului Pontif in aceasta țara devastata de razboi ar putea fi prima deplasare in afara Italiei pe care acesta o ofectueaza de la debutul pandemiei de coronavirus.Papa…

- Papa Francisc va merge în Irak în perioada 5 - 8 martie 2021, a anunțat purtatorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni. Matteo Bruni a spus ca Papa Francisc a acceptat invitația Irakului și a Bisericii Catolice locale, urmând sa faca o calatorie apostolica în timpul…