Stiri pe aceeasi tema

- Criza in care a aruncat lumea razboiul declanșat de rusi, noua strategie de securitate și provocarile perioadei urmatoare sunt teme pe agenda reuniunii diplmatiei romane care incepe astazi la București. Premierul are programata o intanire cu șefii misiunilor noastre din strainatate.

- Intr-o era a digitalizarii, in care numarul dispozitivelor conectate crește exponențial, iar soluțiile de cloud, inteligența artificiala și machine learning genereaza oportunitați pentru intreaga economie și societate, internetul capata un rol tot mai important. In același timp, atacurile cibernetice…

- Continue reading Cum s-a construit lumea in care traim? Raspunsul, in documentele din „Gorbachev’s Greatest Hits”, publicație omagiala a celor de la National Security Archive at Info real.

- Unitatea statelor membre ale Uniunii Europene in fata Rusiei trebuie sa fie „mentinuta zi de zi”, subliniaza seful diplomatiei europene Josep Borrell, intr-un interviu publicat marti de AFP.

- Continue reading ANUNȚ Licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui numar de 5 amplasamente (teren betonat) și a unui numar de 8 mese comerciale a cate 2 mp fiecare, situate pe terasa de flori a cladirii Pieței Centrale din municipiul Bacau, str.Pieții nr.1, aflata in domeniul…

- Continue reading ANUNȚ licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui bun imobil teren in suprafața de 105,6 mp, aflat in domeniul privat al municipiului Bacau at Info real.

- O ‘cortina de fier’ coboara intre Rusia si Occident, pe fondul unei crize diplomatice fara precedent din cauza conflictului din Ucraina, a declarat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, relateaza AFP. ‘Cortina de fier, de fapt, deja coboara’, a afirmat Serghei Lavrov, reluand expresia celebra…

- Ministerul Finanțelor a indeplinit toate jaloanele și țintele asumate prin PNRRin prima jumatate a anului 2022 „ Ministerul Finanțelor continua implementarea reformelor și investițiilor asumate prin Componenta 8 „Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii”, cu un buget de 371,8 milioane de euro,…