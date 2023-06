Stiri pe aceeasi tema

- Toate salariile din invațamant vor fi majorate, iar cea mai mare creștere, de aproape 25%, va fi pentru profesorii debutanți, a declarat vineri ministrul Educației,... The post Toate salariile profesorilor cresc. Pentru debutanți, cu aproape 25%. Ministrul Educației: „daca profesorii nu se intorc cat…

- Greva generala din Educatie continua. Propunerea Guvernului privind cresterea salariilor cu 1.000 lei brut lunar pentru personalul didactic si cu 400 de lei pentru personalul nedidactic din invatamant a fost respinsa. Anuntul a fost facut miercuri seara de liderii federatiilor sindicale din Educatie.…

- „Predarea in sine trebuie sa fie apreciata in primul rand de cei din Guvern”, spune Roger Crisp, cercetator și profesor de filosofie morala la Oxford, pentru site-ul de educație Școala 9. Publicația a intrebat trei specialiști de la prestigioasa universitate britanica ce decizii ar putea sa ia autoritațile…

- Liderii sindicali au cerut joi dupa-amiaza, la ultimele negocieri creșterea veniturilor profesorilor cu 25% și un act normativ prin care sa se garanteze ca salariul debutantului va fi cat salariul mediu brut pe economie.

- Continua si astazi greva generala din invatamant, iar maine, in Bucuresti, este asteptat un miting de amploare al angajatilor din Educatie. Sindicalistii ameninta ca nu vor incheia mediile elevilor, daca Guvernul nu gaseste solutii la revendicarile lor. Evaluarea Nationala pentru clasa a VI-a, care…

- Protestele declanșate ieri de profesori risca sa pericliteze buna desfașurare a examenelor de anul acesta. Oficial, negocierile continua. In caz de nevoie, autoritațile dispun de parghii necesare pentru a evita inghețarea anului școlar. In prima zi de greva generala in Educație, ministerul a organizat…

- Profesorii se pregatesc sa puna lacatul pe școli de lunea viitoare, cu patru saptamani mai devreme decat prevede programa școlara. Deja liderii de sindicat au facut un apel catre parinți sa-și tina copiii acasa incepand din 22 mai. Inainte de greva generala va fi una de avertisment. Miercuri, timp de…

- Sindicatele din Educatie amenința cu greva generala din cauza planurilor Guvernului de a ingheta salariile și angajarile. Protestele vor incepe cu pichetarea Palatului Victoria, maine și miercuri, iar in 10 mai e anunțat un mars de protest.