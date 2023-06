Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii au intrat in cea de-a doua saptamana de greva, iar elevii sunt tot in vacanta fortata. Sindicalistii din Educație raman pe pozitii, in speranta ca vor obtine cresterea salariala dorita si chiar cer presedintelui sa medieze conflictul.

- Sindicaliștii din Invațamant au declarat ca greva generala va continua, in condițiile in care Guvernul nu i-a chemat la negocieri nici vineri, nici sambata sau duminica. Duminica la pranz, purtatorul de cuvant al Executivului a facut o declarație publica in care a aratat ca sumele ce vor fi alocate…

- Continua si astazi greva generala din invatamant, iar maine, in Bucuresti, este asteptat un miting de amploare al angajatilor din Educatie. Sindicalistii ameninta ca nu vor incheia mediile elevilor, daca Guvernul nu gaseste solutii la revendicarile lor. Evaluarea Nationala pentru clasa a VI-a, care…

- Sindicatele din Educatie declanseaza luni greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem. Protestul va continua pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, iar cei care au semnat pentru declansarea ei vor renunta la aceasta forma de

- Sindicaliștii din Educatie au transmis vineri seara, 19 mai, ca doar Guvernul poate detensiona situatia din sistem și s-au aratat deschiși la orice runda de negocieri venita din partea Guvernului.„Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie «Spiru Haret» si Federatia…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca ca mesajul lor este „clar” – de luni, 22 mai, de la ora 08.00, cadrele didactice vor intra in greva generala. Negocierile pe caare le-au purtat cu premierul Nicolae Ciuca au eșuat. 100.000 de dascali, in greva! Liderul Federației Sindicatelor…

- Profesorii vor organiza o greva de avertisment miercuri, timp de doua ore. Protestul va fi urmat și de o greva generala, saptamana viitoare. Greva de avertisment va avea loc astazi intre orele 11.00 și 13.00. La protest vor participa cadre didactice care fac parte din Federația Sindicatelor Libere din…

- Sindicaliștii din Invațamant pregatesc o greva generala. Profesorii vor majorarea salariilor, plata orelor suplimentare, acordarea sporurilor pentru condiții de munca și creșterea anuala a investițiilor in Educație. „Noi declanșam referendumul prin care colegii noștri se pot pronunța vizavi de declanșarea…