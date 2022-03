Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat a treia runda de negocieri intre Ucraina și Rusia. Doar mici progrese privind culoarele umanitare A treia runda de negocieri ruso-ucrainene desfasurate dupa ce Rusia a lansat cu 12 zile in urma o invazie asupra Ucrainei s-a incheiat luni seara cu mici progrese. Acestea sunt legate de logistica…

- A treia runda de negocieri ruso-ucrainene desfasurate dupa ce Rusia a lansat cu 12 zile in urma o invazie asupra Ucrainei s-a incheiat luni seara cu mici progrese privind logistica si evacuarea civililor, fara a se reusi obtinerea unor intelegeri mai largi, potrivit unui negociator ucrainean, transmite…

- In timp ce pe teren, in Ucraina, bombardamentele continua, o a treia runda de negocieri intre ucraineni și ruși va incepe luni, 7 martie, in Belarus, la ora locala 16, a anunțat un negociator ucrainean pe Twitter. „A treia runda. Incepe la ora 16:00, ora Kievului. Delegația este neschimbata”, a scris…

- Ucraina se așteapta ca a treia runda de negocieri cu Rusia sa aiba loc in acest weekend, a declarat unul dintre negociatorii ucraineni, Mikhail Podoliak. „A treia runda ar putea avea loc maine sau poimaine, suntem in contact permanent”, a spus el intr-o conferința de presa la Liov, citat de AFP. S-a…

- A doua runda de negocieri ruso-ucrainene a avut loc intr-o locație situata in zona orașului Brest din Belarus, in imediata apropiere a frontierei cu Polonia. Potrivit unui comunicat al președinției ucrainene, Ucraina și Rusia au convenit joi, 3 martie, doar organizarea unor ”culoare umanitare” pentru…

- A doua runda de negocieri ruso-ucrainene desfasurata in aceasta seara, la o saptamana de la inceperea invaziei ruse in Ucraina, s-a incheiat cu un acord pentru o incetare temporara a focului pentru ratiuni umanitare, a anuntat negociatorul ucrainean, Mihailo Podoliak. Cele doua parti s-au inteles asupra…

- Delegațiile ucraineana și rusa, care s-au intalnit joi, in Belarus, pentru negocieri de pace, au convenit sa aiba in perioada urmatoare o a treia runda de discuții, a informat un membru al delegației ucrainene, citat de Reuters. Acesta a precizat ca Ucraina nu a primit garanțiile pe care a contat, dar…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a evitat sa confirme ca o a doua runda de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, asa cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE. „Momentan nu se stie cind vor avea loc noi negocieri”, a precizat Kuleba intr-un mesaj video difuzat pe Facebook. {{598471}}Anterior,…