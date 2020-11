Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba ordonanța de urgența pentru rectificarea bugetara pe acest an și cea pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat in 2020, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. Premierul a aratat ca actele normative sunt absolut necesar pentru a asigura plata pensiilor, dupa ce Guvernul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va aprobat ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara pe acest an precum si ordonanta de urgenta pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2020. Seful Executivului a precizat ca actele normative sunt absolut necesar pentru…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni proiectele de ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat. Premierul Ludovic Orban anunta, la sfarsitul saptamanii trecute, ca Guvernul se va reuni, luni, in sedinta, pentru a adopta…

- Guvernul va aproba a treia rectificare bugetara din acest an. Deficitul a urcat la 9,1% din PIB. A treia rectificare bugetara din acest an ar urma sa fie aprobata de Guvern in ședința din aceasta dupa-amiaza, in condițiile in care deficitul a urcat semnificativ la aproape 100 de miliarde de lei, din…

- Ministerul Finanțelor a publicat miercuri proiectul de rectificare bugetara pentru dezbatere publica. Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 5.212,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului…

- Cițu: Deficitul bugetar urca la 9,1% din PIB la rectificarea bugetara, pe o contractie economica estimata de 4,2%. Ne asiguram ca sanatatea, asistenta sociala, educatia au bani pentru finalul anului Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata…

- Cițu: Deficitul bugetar urca la 9,1% din PIB la rectificarea bugetara. Contractia economica estimata este de 4,2% Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata in perioada urmatoare, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Ministerul Finanţelor…

- Conducerea Parlamentului a decis, miercuri, ca ordonanta de urgenta a Guvernului privind rectificarea bugetara sa intre în dezbaterea comisiilor de specialitate. Termenul pâna la care deputatii si senatorii pot depune amendamente este 9 septembrie, iar termenul pentru finalizarea raportului…