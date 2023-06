Stiri pe aceeasi tema

- Franta a petrecut, joi spre vineri, a treia noapte in haosul violentelor urbane dupa moartea unui adolescent langa Paris, ucis de un politist care a fost arestat si inculpat pentru omor voluntar.

- Pentru a treia noapte consecutiva, in Franța au izbucnit revolte din cauza morții unui adolescent algerian și marocan impușcat mortal de poliție in timpul unui control rutier. Președintele Emmanuel Macron a facut apel la calmul protestatarilor, dar, in ciuda acestui lucru, joi, tulburarile s-au extins…

- Se numea Nahel și avea 17 ani. El a fost ucis de un polițist pe motocicleta, cu ocazia unui control rutier, marți, in apropiere de Paris, la Nanterre, dupa ce tanarul a refuzat sa se supuna controlului in trafic și a demarat in viteza. De atunci, tensiunea a tot crescut in Franța. Daca inițial s-au…

- Tensiunile sociale raman ridicate in Franța la o zi dupa ce un adolescent de 17 ani a fost ucis de polițiști la volanul unei mașini pentru ca nu s-a oprit la semnal. Protestatarii furioși s-au confruntat pentru a doua noapte consecutiv cu forțele de ordine, la puțin timp dupa ce președintele Emmanuel…

- Peste 2 milioane de francezi, din care cel puțin 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Mii de persoane s-au adunat, vineri dupa-amiaza, in centrul Parisului, pentru a protesta fata de hotararea Consiliului Constitutional de validare a planului reformei pensiilor. Peste 100 de persoane au fost reținute la Paris la manifestațiile violente. Mii de oameni in centrul Parisului Manifestatii…

- Zeci de persoane au fost retinute in Franta in cursul protestelor fata de reforma pensiilor desfasurate joi, iar cel putin zece agenti ai fortelor de ordine au fost raniti in confruntari cu demonstranti, anunta autoritatile de la Paris, scrie Mediafax.Potrivit Ministerului francez de Interne, aproximativ…