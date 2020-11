Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, solicitarea de rearestare a interlopului Radu Novac, zis „Jack”, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Novac este sub control judiciar in acest dosar și mai este judecat și la București intr-un alt dosar de trafic de cocaina, in care…

- Tribunalul Timiș l-a audiat, astazi, la solicitarea lui Lucian Boncu, in aparare, pe Milorad Mladenovici, zis ”Bosanaț” condamnat la 16 ani și șase luni intr-un dosar de trafic internațional de cocaina in care Radu Novac, zis ”Jack” a fost ”sifonat” de liderul interlop. Mladenovici a declarat in fața…

- Tensiune, astazi, la noul termen al dosarului de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu. Singurul martor care a fost audiat, la solicitarea lui Boncu, Leonte Gheorghița a fost audiat prin videoconferința din Penitenciarul Timișoara. ”Mențin declarația data la urmarirea…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, cererile DIICOT de prelungire a masurilor preventive in dosarul traficului de cocaina pentru toți inculpații in frunte cu liderul interlop Lucian Boncu. Inainte de inceperea ședinței de judecata, Radu Novac, cel pe care Boncu l-a ”sifonat” in dosarul de trafic de…

- Surpriza la termenul de astazi din dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu – un singur martor dintre cei citați, in aparare, de Tribunalul Timiș la solicitarea acestuia a venit sa fie audiat. Interlopii Sașa Marcov și Daniel Gheța au trimis adrese identice instanței…

- Mișcare surpriza in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu care se judeca la Tribunalul Timiș. Primul audiat a fost un martor cu identitate protejata, cu nume de cod Stanciu Aurel, care a declarat ca „am cumparat o data droguri de la Cionca Alin, cocaina cu…

