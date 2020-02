A treia economie mondială ar putea intra în recesiune subit, după prăbușirea de la finele anului trecut A treia economie mondiala ar putea intra in recesiune subit, dupa prabușirea de la finele anului trecut Japonia, a treia economie mondiala, ar putea intra in recesiune, dupa ce s-a contractat in ritm anual cu 6,3% in trimestrul patru din 2019, in urma majorarii taxei pe consum si a cererii globale slabe. Este cel mai semnificativ declin din ultimii cinci ani şi există temeri că epidemia cu noul coronavirus din China ar putea afecta evoluţia economiei nipone în primul trimestru din acest an. Analiştii se aşteptau la o scădere a PIB-ului Japoniei cu 3,7%… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia, a treia economie mondiala, ar putea intra in recesiune, dupa ce s-a contractat in ritm anual cu 6,3% in trimestrul patru din 2019, in urma majorarii taxei pe consum si a cererii globale slabe, transmit Kyodo si BBC potrivit Agerpres. Este cel mai semnificativ declin din ultimii cinci ani…

- ​Economia Japoniei s-a micșorat cu 6,3% în trimestrul patru al anului trecut, dupa ce Guvernul a urcat impozitul pe consum în toamna trecuta, ridicând temerile unei încetiniri mai adânci și exercitând presiuni asupra lui Shinzo Abe și a Bancii Japoniei pentru a reacționa…

- Epidemia de coronavirus, care are epicentrul in China, reprezinta o amenințare și pentru Jocurile Olimpice de vara 2020, programate intre 24 iulie și 9 august la Tokyo (Japonia).Oficialii japonezi sunt in alerta maxima, insa presedintele Comitetului organizator al Jocurilor Olimpice, Yoshiro Mori, a…

- O extindere si o prelungire a epidemiei cu noul coronavirus ar putea afecta economia nipona, in special turismul, sectorul de retail si exporturile, a avertizat luni Paul Cashin, seful misiunii FMI in Japonia, transmit Kyodo si Reuters. "Extinderea epidemiei reprezinta un risc la adresa economiei…

- "Extinderea epidemiei reprezinta un risc la adresa economiei nipone, desi impactul economic va depinde de gradul de extindere si de raspunsurile autoritatilor. Daca epidemia va fi extinsa si prelungita, acest lucru va afecta probabil turismul si activitatile de retail, in urma scaderii sosirilor de…

- Un roman care lucreaza pe vasul de croaziera Diamond Princess a reușit sa scape de carantina, coborand de pe nava in Hong Kong. 15 colegi romani de-ai sai și alți doi pasageri, tot conaționali, sunt insa obligați sa mai stea pe vas, in largul Japoniei, pana pe 19 februarie. Libertatea a stat de vorba…

- Alerta maxima in Japonia, inainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo. Organizatorii competiției care se va desfașura intre 24 iulie și 9 august in capitala Japoniei au anuntat infiintarea unui grup de lucru pentru combaetrea coronavirusului.Conform Reuters, obiectivul acestui grup de lucru este sa "analizeze…

- A treia cea mai mare economie a lumii a aprobat un buget record pentru 2020, de aproape un trilion de dolari Guvernul din Japonia a aprobat un proiect record de buget pentru 2020, de 102,66 trilioane yeni (938 miliarde dolari), pe fondul cresterii cheltuielilor de securitate sociala pentru a sprijini…