A treia doză nu influențează certificatul de vaccinare. Acesta e valabil până în 2022 A treia doza de vaccin anti-Covid nu prelungește valabilitatea certificatului digital . Acesta este valid doar pana in iunie 2022, susține Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. In funcție de evoluția pandemiei, in 2022 vor fi cautate noi alternative la nivel European, a precizat Baciu, intr-un interviu acordat Ziare.com . „Certificatul pe baza de vaccinare e valabil pana in 2022, la sfarșit de iunie. Dar nu e vorba de valabilitatea vaccinului. Noi am zis sa dam o perioada potrivita ca durata. Dupa, o sa vedem pe masura ce apar date științifice, daca o scurtam sau daca o prelungim.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Delta a pus deja stapanire și pe Romania, prin urmare numarul de cazuri Covid-19 a inceput sa creasca semnificativ de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a vorbit despre planul care este predispus pentru valul patru, argumentand…

- Romanii care sunt vaccinați cu doua doze vor fi considerați in continuare ca fiind vaccinați cu schema completa. Cei care fac doza a treia vor primi o adeverința, nu un certificat ca pana acum. Platforma de vaccinare va recunoaște imediat persoana care se poate vaccina cu cea de-a treia doza…

- Autoritațile sanitare au pus la punct toate detaliile și se mai așteapta doar avizul Agenției Europene a Medicamentului care se estimeaza ca va veni dupa jumatatea lunii septembrie. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat ca, la nivel de minister, s-au facut toate demersurile…

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, prin urmare numarul de cazuri Covid-19 a inceput sa creasca semnificativ de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a facut un anunț ingrijorator cu privire la persoanele infectate…

- Romania vinde 700.000 de doze de vaccin anti-Covid-19 de la compania Pfizer-BioNTech, conform declarațiilor susținute miercuri de catre secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Momentan in Romania nu a fost luata o decizie referitoare la administrarea unei a treia doza de vaccin anti-Covid. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, spune ca autoritațile din Romania sunt atente la deciziile OMS și ale altor foruri din domeniul sanatații in legatura cu acest…

- Numarul de cazuri de COVID-19 a inceput sa creasca din nou, iar Valeriu Gheorghița crede ca s-ar putea ajunge la 1.500 de cazuri pe zi in septembrie daca oamenii nu se vor vaccina. Creșterea este una lenta, dar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, crede ca numarul de…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, anunța schimbarea strategiei in cazul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Autoritațile iși indreapta atenția catre mediul rural, acolo unde rata de imunizare este mult sub media din urban unde in cele mai multe cazuri este deja un numar…