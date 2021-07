A treia doză de vaccin "în următoarele săptămâni" - Anunțul celor de la Pfizer Aceasta doza de rapel este destinata sa ofere o protectie imunitara sporita persoanelor deja vaccinate cu primele doua doze.''Pfizer si BioNTech au constatat rezultate incurajatoare ale unor teste in curs pentru o a treia doza din vaccinul actual'', au explicat companiile care ''intentioneaza sa transmita aceste date catre FDA, EMA si alte autoritati de reglementare in urmatoarele saptamani'', au adaugat sursele citate, referindu-se la Agentiile americana si europeana a medicamentelor.''Date preliminare ale studiului arata ca o doza de rapel administrata la 6 luni dupa a doua doza are un profil… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

