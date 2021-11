Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din decembrie, a treia doza a vaccinului anti-Covid devine obligatorie in Franța pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat marți președintele Emmanuel Macron. Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele…

- Incepand din decembrie, a treia doza a vaccinului anti-Covid devine obligatorie in Franta pentru persoanele de peste 65 de ani, pentru pastrarea certificatului verde, a anuntat marti presedintele Emmanuel Macron.

- Incepand din decembrie, a treia doza a vaccinului anti-Covid devine obligatorie in Franța pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat marți președintele Emmanuel Macron.

- Persoanele care se imunizeaza impotriva COVID-19 vor putea ridica tichetele de masa in termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema completa, potrivit unui ordin emis de ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. „Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare…

- Pentru a treia zi consecutiv, in spitalele din Romania nu mai exista niciun pat la terapie intensiva pentru pacienții cu COVID-19, potrivit ultimelor date transmise joi de autoritați. In 7 octombrie, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.484 de paturi de ATI destinate…

- O femeie din Suceava a murit, dupa ce a fost infectata cu COVID-19, la patru zile dupa ce i-a fost administrata a treia doza de vaccin. Femeia, de 50 de ani, a decis sa mearga la un centru de vaccinare pentru a i se administra a treia doza de vaccin anti-COVID. Insa, la doar o […] The post O femeie…

- Duminica, 3 octombrie, va avea loc prima extragere la Loteria vaccinarii, iar de vineri, 1 octombrie, doritorii se pot inscrie pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro. Persoanele care participa la loterie trebuie sa aiba schema completa de vaccinare, dupa generarea certificatului digital al UE privind…

- Margaret Keenan este din Marea Britanie și este prima persoana din lume careia i-a fost administrata cea de-a treia doza de ser anti-Covid, potrivit BBC. O data cu ea a fost vaccinata și asistenta care care i-a administrat prima doza lui Margaret Keenan in decembrie. In varsta de 91 de ani, Margaret…