Stiri pe aceeasi tema

- Franța va imuniza cu o a treia doza de vaccin anti-COVID persoanele varstnice și vulnerabile, campania de rapel urmand sa aiba loc in septembrie. Anunțul a fost facut de președintele Emmanuel Macron.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat joi ca guvernul sau se pregateste sa organizeze o campanie de rapel de consolidare impotriva COVID-19 "la inceperea anului scolar", in septembrie, pentru "cei mai in varsta si mai vulnerabili", relateaza AFP si

- Israelul va incepe administrarea celei de-a treia doze din vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech persoanelor cu varste de peste 60 de ani, au anuntat joi postul public de radio Kan si Channel 13 TV, relateaza Reuters. Potrivit surselor citate, Ministerul Sanatatii israelian a informat directiile…

- Facebook va investi 1 miliard de dolari in creatori de continut din media sociala, pana la sfarsitul anului 2022, intr-o strategie de atragere a talentelor. Masura a fost anuntata intr-o saptamana in care TikTok a deveni prima aplicatie concurenta destinata dispozitivelor mobile care a ajuns…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron le-au cerut joi celorlalti lideri europeni reuniti la Bruxelles la Consiliul European o abordare comuna si mai ferma privind calatoriile din tarile din afara blocului comunitar pentru a combate varianta Delta a coronavirusului…

- Autoritațile sanitare din Israel au anunțat ca au identificat cateva cazuri de inflamație cardiaca dupa vaccinarea cu Pfizer la tineri cu varste cuprinse intre 16 și 19 ani.Compania a raspuns, printr-un comunicat, ca a aflat despre observatiile Israelului, dar nu recunoaște ca ar exista o legatura intre…

- Emmanuel Macron a anuntat lansarea Academiei mondiale a sanatatii si a pledat pentru reforma si intarirea OMS. Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut luni, intr-un discurs in cadrul Adunarii ministeriale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), intarirea prerogativelor acesteia astfel incat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat luni pe omologul sau american Joe Biden ca are ‘„mainile patate cu sange’” din cauza sprijinului acordat Israelului, in contextul raidurilor israeliene din Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres . Recep Erdogan a criticat in special…