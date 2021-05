A treia cerere de insolvență pentru lanțul de săli de sport Smartfit din Timișoara. Ce a descoperit Antifrauda Administratorul Smart Fitness Studio SRL, care administreaza cele trei sali de fitness din Timișoara sub brandul Smartfit, au depus la Tribunalul Timiș a treia solicitare de intrare in insolvența a companiei. Va reamintim ca au mai existat doua cereri facute de firmele controlate de asociatul majoritar Cosmin Șorban aflat intr-un conflict deschis cu […] Articolul A treia cerere de insolvența pentru lanțul de sali de sport Smartfit din Timișoara. Ce a descoperit Antifrauda a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-a lansat single-ul de debut Deepinto la sfarșitul anului trecut, Kara a evenit in atenția melomanilor cu o piesa noua care poarta numele de Karamel Dreams. „RnB beats, voci suave, zahar ars. Tonuri calde se lichefiaza, versuri se preling, un beat clasic RnB, reprezentativ KARA. KARAMEL DREAMS…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 52 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 306 teste efectuate (din care 166 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (28). Coeficientul infectarilor cumulate…

- O crima teribila a zguduit Timișoara in toamna anului trecut. O tanara femeie, vanzatoarea la un magazin, a fost urmarita la ieșirea din tura de seara de la magazin și ucisa in scop de jaf. Autorul crimei a lovit-o oe femeie cu pumnii și picioarele și apoi a sugrunat-o. Individul a luat din poșeta victimei…

- Aproximativ 25 de persoane s-au strans luni dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, pentru a protesta la adresa autoritaților. „Arafat judecat, pentru cei legați de pat”, „Nu va fi frica, pandemia pica” au fost cateva dintre scandarile celor prezenți, care sunt…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,97. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt The post Am intrat in cea de-a treia saptamana de carantina. Rata de infectare cu…

- Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, oraș cu o rata de infectare cu coronavirus mult mai mica decat Timișoara, a reluat reprezentațiile in sala și invita in aceasta luna publicul la 11 spectacole, dintre care doua sunt premiere. Primul spectacol, „Cerere in casatorie” dupa A.P. Cehov, va avea loc…

- SCM Timisoara avea nevoie de o completare de calitate dupa plecarea americanului Lewis Stalworth, care a suferit o accidentare grava la inceputul anului. Solutia a fost aducerea unui baschetbalist care a mai activat pana recent pe Bega – sarbul Nikola Pesakovic. Pesakovic (29 ani) a evoluat in prima…